В СНБО рассказали, что станет «политическим убийством» Зеленского Данилов: дипломатическое решение по Донбассу и Крыму станет политическим убийством Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Дипломатическое урегулирование конфликта Киева и республик Донбасса стало бы «политическим убийством» украинского президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с «Укринформ» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Такой ответ последовал на вопрос журналиста, реально ли вернуть под контроль Киева территорию ДНР и ЛНР, посредством дипломатии, хотя бы в отдаленной перспективе.

Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента [Зеленского], он может это предложить, — сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО допустил возможность использования дипломатии в вопросе возвращения Крыма. По его словам, это может произойти в том случае, если Вооруженные силы РФ в полном составе покинут полуостров.

Ранее Данилов предложить переименовать Севастополь, чтобы уничтожить существующие сегодня исторические ассоциации с городом русской воинской славы. По его словам, сейчас город следует называть «объект номер шесть», а в дальнейшем он может быть переименован в Ахтиар, по названию одного из сел, ранее существовавших в Севастопольской бухте. Переименование города является одним из пунктов плана «деоккупации» Крыма, который Данилов опубликовал в соцсетях.

Комментируя заявление Данилова, сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал его иудой, предавшим свою национальность и родину. Он также уличил секретаря СНБО и в предательстве веры, поскольку тот наряду с другими украинскими чиновниками добивается уничтожения Украинской православной церкви (УПЦ).