В Киеве предложили «новое название» для Севастополя Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь в «Объект №6»

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Памятник затопленным кораблям в Севастополе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) переименовать Севастополь в «Объект №6». По его словам, новое название разорвет исторические связи города с Россией. Он предположил, что позднее Севастополь может быть переименован в Ахтиар, по названию одному из сел в Крыму.

Так называемый «город воинской славы» переименовывается в «объект №6». Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар, — написал Данилов.

Ранее городской совет города Краснограда в Харьковской области Украины постановил переименовать пять улиц, чьи названия связаны с Советским Союзом и Россией. Переименованию подверглись в том числе переулки Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Отныне первый из них будет носить название Спортивного, а второй станет Проездным. Кроме того, улица Первомайская стала Тихой, а Первомайский переулок — Тихим.