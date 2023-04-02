Секретаря СНБО назвали иудой за предложение переименовать Севастополь Сенатор Цеков назвал секретаря СНБО Украины Данилова иудой за идею переименования Севастополя

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Девушка машет с набережной военному кораблю в Севастополе

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова иудой в ответ на предложение переименовать Севастополь. Комментируя его идею, сенатор отметил, что политики больше всего ненавидят тех, кого они предают.

Данилов предал свою мать, оставив ее на территории ЛНР или ДНР. Он предал свою национальность — он по национальности русский. Предал свою родину, а его родина — Донбасс, — отметил Цеков.

Он также уличил секретаря СНБО и в предательстве веры, поскольку тот наряду с другими украинскими чиновниками добивается уничтожения Украинской православной церкви (УПЦ).

Из него получился предатель высокого уровня, поэтому он собирается Севастополь переименовать. Я думаю, что его жизнь тоже переименует, и он просто станет иудой. Я бы сказал, что Иуда для него самое подходящее имя, — заключил Цеков.

Ранее Данилов предложить переименовать Севастополь, чтобы уничтожить существующие сегодня исторические ассоциации с городом русской воинской славы. По его словам, сейчас город следует называть «объект номер шесть», а в дальнейшем он может быть переименован в Ахтиар, по названию одного из сел, ранее существовавших в Севастопольской бухте. Переименование города является одним из пунктов плана «деоккупации» Крыма, который Данилов опубликовал в соцсетях.