В Киеве раскрыли план «деоккупации» Крыма Секретарь СНБО Данилов опубликовал план «деоккупации» Крыма из 12 пунктов

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Фрегат Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Эссен», выполнявший задачи в Средиземном море, в порту Севастополя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал в соцсетях составленный им план «деоккупации» Крыма, включающий в себя разрушение моста через Керченский пролив, а также переименование населенных пунктов. План состоит из 12 пунктов и, по словам Данилова, еще будет уточняться.

Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, — написал он.

Секретарь СНБО пояснил, что Крымский мост необходимо разрушить для обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков». Он также подчеркнул, что Киев намерен полностью разорвать инфраструктурные связи Крыма с Россией и после этого начать принудительную идеологическую обработку населения полуострова.

Среди пунктов плана Данилова значатся также введение люстрации, «которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией», и переименование Севастополя. По словам секретаря СНБО, это уничтожит существующие исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.