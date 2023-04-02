Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал в соцсетях составленный им план «деоккупации» Крыма, включающий в себя разрушение моста через Керченский пролив, а также переименование населенных пунктов. План состоит из 12 пунктов и, по словам Данилова, еще будет уточняться.
Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, — написал он.
Секретарь СНБО пояснил, что Крымский мост необходимо разрушить для обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков». Он также подчеркнул, что Киев намерен полностью разорвать инфраструктурные связи Крыма с Россией и после этого начать принудительную идеологическую обработку населения полуострова.
Среди пунктов плана Данилова значатся также введение люстрации, «которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией», и переименование Севастополя. По словам секретаря СНБО, это уничтожит существующие исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.