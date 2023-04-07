Военкор Пегов: российские силы взяли под контроль центр Артемовска

Фото: Министерство обороны РФ

Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Также российские силы контролируют центральную площадь города, написал он в своем telegram-канале WarGonzo.

Он указал, что центр города под контролем российских подразделений, а значит, Артемовск «юридически наш». Пегов выразил уверенность, что весь город неминуемо будет под контролем России.

За спиной разваленное здание городской администрации и центральная площадь. Зарекался не ходить больше никогда на непосредственные штурмы, но бойцам ЧВК «Вагнер» отказать сложно. Вечеринка удалась на славу, летело все подряд и густо, — подчеркивается в его сообщении.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске. По его словам, подразделениям ВСУ пришлось отступить и теперь практически весь город под контролем ВС России. При этом безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15–20 тысяч человек.