В ДНР отчитались о крупном успехе в Артемовске Советник Пушилина заявил подразделения России заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске (переименован в Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, подразделениям ВСУ пришлось отступить и теперь практически весь город в руках ВС России.

Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи, — сказал Гагин.

При этом безвозвратные потери украинских войск в Артемовске Гагин оценил в 15 — 20 тысяч человек. Также, по его словам, сейчас бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.

Ранее связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ никуда не уходят из Артемовска. Как отметил предприниматель, украинская сторона организовала оборону внутри Артемовска. Сначала ВСУ сделали это по железной дороге, а после в районе многоэтажек западного квартала города.