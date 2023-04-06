Пригожин заявил, что ВСУ никуда не уходят из Артемовска

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» привела слова связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что бойцы ВСУ никуда не уходят из Артемовска. Как отметил предприниматель, украинская сторона организовала оборону внутри города. Сначала ВСУ сделали это на железной дороге, а затем в районе многоэтажек в западном квартале Артемовска.

Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет, — сказал Пригожин.

Он отметил, что российским бойцам для позитивной динамики необходимо решить несколько вопросов. Во-первых, нужно убедиться в том, что фланги хорошо защищены. Во-вторых, необходимо нормально организовать командование, подчеркнул Пригожин.

Ранее украинский военный рассказал Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны», что ВСУ массово отступают из Артемовска из-за опасности возникновения «котла».

По его словам, ЧВК «Вагнер» наращивает штурмовые группы — в город проникли еще несколько подразделений. Первый «котел» мог образоваться в черте Артемовска, если бы ВСУ не ушли с улицы Б. Горбатова, отметил военный.