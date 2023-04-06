Стало известно о массовом уходе солдат ВСУ из Артемовска «РВ»: ВСУ начали массово уходить из Артемовска из-за угрозы «котла»

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные массово отступают из Артемовска (украинское название — Бахмут). Причиной стала опасность возникновения «котла», рассказал Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны» украинский военный.

Наши подразделения начинают покидать Бахмут. Командование делает все верно, некоторые уже вышли из города, потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск, — пояснил военный ВСУ.

По его словам, ЧВК «Вагнер» наоборот наращивает штурмовые группы, за ночь в город проникли еще несколько подразделений. Первый «котел» мог образоваться в черте Артемовска, если бы ВСУ не ушли с улицы Б. Горбатова, считает он.

Военный ВСУ добавил, что «Вагнер» наступает по трем направлениям — на стадионе «Авангард» по улицам Садовой, Александра Сибирцева и Б. Горбатова. Прут очень серьезно, уточнил собеседник издания.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал, почему ВС РФ пока не торопятся со взятием Артемовска под свой контроль. Он подчеркнул, что перед российскими войсками стоит задача перемолоть резервы ВСУ и удержать линию фронта. По мнению военкора, при необходимости город мог быть взят и быстрее.