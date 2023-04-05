Военкор объяснил, почему ВС РФ еще не взяли Артемовск Военкор Хайруллин: ВС РФ могли бы взять Артемовск быстрее, но перед ними стоит другая задача

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ВС РФ пока не торопятся со взятием Артемовска под свой контроль, сказал военный корреспондент Марат Хайруллин. В интервью YouTube-каналу PolitWera он подчеркнул, что перед российскими войсками стоит задача перемолоть резервы ВСУ и удержать линию фронта. По мнению военкора, при необходимости город мог быть взят и быстрее.

Кроме того, военкор поделился оценкой ситуации в Артемовске с точки зрения Киева. Он считает, что происходящее для украинских властей является «катастрофой», когда необходимо в бой посылать свои лучшие резервы.

Бои за Артемовск идут уже несколько месяцев. Этот город является важным пунктом снабжения для ВСУ в Донбассе.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвигаться в Артемовске, сейчас основные бои с украинскими солдатами идут в центре города. По его словам, ВС России удалось приблизиться к железнодорожной станции Артемовска.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска. В видеоролике, опубликованном компанией «Конкорд», Пригожин подчеркнул, что город можно считать юридически взятым под контроль.