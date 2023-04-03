Над администрацией Артемовска водрузили флаг России Пригожин: над администрацией Артемовска поднят флаг России с надписью в память о Татарском

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена, Пригожин подчеркнул, что город можно считать юридически взятым под контроль. Он также отметил, что в западных районах города все еще находится противник.

Второго апреля 2023 года, 23.00. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Артемовска. Юридически Артемовск взят, — сказал Пригожин.

Ранее Пригожин говорил об уничтожении украинской армии, включая иностранные подразделения, в ходе боев за Артемовск. Битва за город, по его словам, была запланирована еще прошлым летом после взятия под контроль Попасной. Он заявил, что «битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию».

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата.

Военкор подчеркнул, что несмотря на попытки украинского лидера Владимира Зеленского оттянуть наступление, в Вашингтоне требуют от ВСУ как можно скорее начать активные действия. Однако, полагает Сладков, Киев выжимает из страны последнее и своих резервов у нее не осталось.