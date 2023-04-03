Российские военные приблизились к ж/д станции в Артемовске Пушилин сообщил, что ВС России подошли к ж/д станции в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные продолжают продвигаться в Артемовске, сейчас основные бои с украинскими солдатами ведутся в центре города, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, ВС России удалось приблизиться к железнодорожной станции Артемовска.

Артемовское направление: <...> сейчас российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции, — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что бойцам ВСУ приходится отступать в западную часть города к заранее подготовленным позициям, однако они не планируют бежать или планово выходить из Артемовска. Бои в городе продолжаются.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска. В видеоролике, опубликованном компанией «Конкорд», Пригожин подчеркнул, что город можно считать юридически взятым под контроль. При этом он отметил, что в западных районах города все еще находится противник.