Полковник запаса рассказал, как ВСУ прикроют поражение в Артемовске Полковник запаса Иванников: за поражение в Артемовске ВСУ устроят провокации в России

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный политолог Олег Иванников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются создать очаги напряженности на российских границах — в Белгородской и Брянской областях. Они нужны Украине, чтобы информационно отвлечь от поражения в Артемовске (Бахмуте, ДНР), отметил подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, в беседе с URA.RU.

Эксперт предупредил, что Украина начнет массово посылать дроны на территории российских областей и запускать туда диверсионно-разведывательные группы.

Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение под Бахмутом, — рассказал Иванников.

По его мнению, следует усилить защиту приграничных территорий России. Необходимо увеличить «плотность нарядов полиции, Росгвардии, погранслужбы». Такие группы нельзя допускать на российскую территорию, добавил военный политолог.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска и взяли под контроль городскую администрацию. Также российские силы контролируют центральную площадь города. Он указал, что центр города под контролем российских подразделений, а значит, Артемовск «юридически наш».