При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Три мирных жителя погибли, один получил ранение при обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что обстрел города был зафиксирован в 14.30.

Вооруженные формирования Украины обстреляли автобусную остановку в населенном пункте Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд). Погибли три мирных жителя, один человек ранен, поврежден пассажирский автобус, — говорится в сообщении.

Ранее село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области попало под минометный обстрел ВСУ. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, осколками снарядов были повреждены три частных домовладения и три автомобиля.

До этого украинские войска обстреляли белгородский поселок Первомайский в Шебекинском округе. Гладков сообщал, что повреждения получили четыре частных дома, в которых взрывной волной выбило окна, были посечены фасады и заборы, обошлось без пострадавших.