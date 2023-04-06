Политолог оценил готовность российских войск к контрнаступлению ВСУ Политолог Кошкин: российские войска готовы к контрнаступлению ВСУ

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России готовы к любым вариантам развития событий на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Андрей Кошкин. По его словам, российские войска удерживают инициативу в СВО и на данный момент находятся в режиме ожидания контрнаступления ВСУ. Эксперт добавил, что российская армия серьезно к нему готовится.

Сегодня российские военные продолжают весьма активно держать инициативу на линии боевого соприкосновения. <...> Мы все находимся в режиме ожидания, однако это не значит, что ожидание с нашей стороны пассивное. Идет серьезная подготовка, прорабатываются все возможные варианты, — пояснил Кошкин.

Политолог добавил, что инициатива российской армии на линии соприкосновения подавляет желание ВСУ проводить активные действия. Он напомнил, что украинская армия дважды устраивала попытки прорвать оборону на Запорожском направлении, но они оказались безуспешными. Эксперт добавил, что если наступление ВСУ захлебнется, военная помощь Украине со стороны западных стран может сократиться.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. По его словам, украинская армия подкопила резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Как отметил Рогов, бойцы ВСУ уже готовы действовать.