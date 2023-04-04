Рогов призвал Зеленского готовить план на букву Б Рогов призвал президента Украины Зеленского готовить план Б — от слова «бежать»

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Владимир Зеленский

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского не надеяться на успешное контрнаступление и готовиться к плану Б — от слова «бежать». По мнению Рогова, которое приводит РИА Новости, украинский лидер занимается «аутотренингом» и пытается убедить всех, что он «страшен, опасен и серьезен».

Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план Б, где Б — от слова «бежать», — сказал Рогов.

Член главного совета администрации Запорожской области также сравнил Зеленского с героем анекдота про спортсмена и хулигана, где дебошир постоянно получал оплеухи от атлета, но раз за разом подходил к нему, надеясь, что в этот раз перед ним извинятся за побои.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что любая попытка наступления со стороны ВСУ обернется самоубийством. Он объяснил это тем, что на территории прифронтовых регионов ВС РФ создали глубокоэшелонированную линию обороны. По его словам, попытки прорыва ВСУ будут купированы и обернутся для украинской армии огромными потерями, что лишь приблизит победу российской стороны и денацификацию соседнего государства.