В офисе Зеленского назвали четыре условия для контрнаступления Советник главы офиса Зеленского Подоляк: для контрнаступления Киеву нужно накопить оружие

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре условия для начала контрнаступления. По его словам, которые передает «24 канал», Украина должна накопить вооружение, подготовить военных, спланировать операцию, а также провести информационные атаки.

Первая составляющая — продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления. Вторая — украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции, — подчеркнул Подоляк.

Советник также выделил планирование ожидаемой операции украинским Генштабом. Кроме того, Подоляк рассказал о подготовке информационных атаках, чтобы «влиять на психологическое состояние врага».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что слова представителей офиса президента Украины о готовности обсуждать статус полуострова, если ВСУ дойдут до его границ, говорят о мании величия руководства соседней страны. По его словам, пора перестать слушать бред Киева о том, что ВСУ дойдут до Крыма. Пусть они думают, где будут жить за пределами Украины, добавил он.