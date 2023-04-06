Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре условия для начала контрнаступления. По его словам, которые передает «24 канал», Украина должна накопить вооружение, подготовить военных, спланировать операцию, а также провести информационные атаки.
Первая составляющая — продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления. Вторая — украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции, — подчеркнул Подоляк.
Советник также выделил планирование ожидаемой операции украинским Генштабом. Кроме того, Подоляк рассказал о подготовке информационных атаках, чтобы «влиять на психологическое состояние врага».
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что слова представителей офиса президента Украины о готовности обсуждать статус полуострова, если ВСУ дойдут до его границ, говорят о мании величия руководства соседней страны. По его словам, пора перестать слушать бред Киева о том, что ВСУ дойдут до Крыма. Пусть они думают, где будут жить за пределами Украины, добавил он.