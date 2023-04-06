«До Крыма не дойдут»: в Совфеде заявили о мании величия офиса Зеленского Сенатор Цеков: офис Зеленского страдает манией величия, до Крыма они не дойдут

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Заявления представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма, если ВСУ дойдут до его границ, говорят о мании величия руководства соседней страны, заявил NEWS.ru сенатор от полуострова Сергей Цеков. По его словам, пора перестать слушать бред Киева о том, что ВСУ дойдут до Крыма.

Мания величия, что ли. Думаю, они (офис Зеленского. — NEWS.ru) понимают, что говорят глупости, что они куда-то дойдут и начнут диктовать условия. Чего слушать и обсуждать этот бред? Они должны думать, как Киев сохранить в составе Украины. ВСУ не дойдут до Крыма. Пусть думают, где будут жить за пределами Украины. Зеленский уже нашел — в Израиле, Англии, США. Скорее всего, останется в Израиле, продолжит там свое существование, — добавил Цеков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев готов к переговорам с Россией по принадлежности Крыма при условии, что ВСУ дойдут до границ полуострова.

Ранее издание Times сообщило, что Штаты планируют ужесточить стратегию в конфликте на Украине, благодаря чему Киев сможет вернуть утраченные территории.

В свою очередь газета The New York Times рассказала, что украинские военные готовы к весеннему контрнаступлению, однако ВСУ необходимо восполнить потери и сохранить мотивацию у солдат. По мнению авторов, наступательная операция станет проверкой работоспособности украинской армии. Они уточнили, что российские войска также готовятся к возможному нападению и строят оборонительные сооружения на юге.