NYT: ВСУ готовы к контрнаступлению, но есть нюансы NYT: ВСУ готовятся к контрнаступлению, но нужно восстановить потери и сохранить мотивацию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные готовы к весеннему контрнаступлению, однако ВСУ необходимо восполнить потери и сохранить мотивацию у солдат, пишет The New York Times. По мнению авторов, наступательная операция станет проверкой работоспособности украинской армии. Они уточнили, что российские войска также готовятся к возможному нападению и строят оборонительные сооружения на юге.

Украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которые будут прорываться сквозь российские окопы, танковые ловушки и минные поля. На юге российские подразделения строят оборонительные позиции после того, как их вытеснили из Херсонской области в ноябре. Современные западные танки будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций, — говорится в публикации.

По мнению авторов, в случае успеха наступательная операция ВСУ смогла бы доказать миру «упадок военной мощи РФ», а также заставила бы союзников выделить дополнительные средства для продолжения боевых действий. Тем не менее они считают, что успех для Украины вряд ли гарантирован. По словам аналитиков NYT, союзники долго медлили с отправкой оружия, а солдатам приходилось довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила, что украинские войска в ближайшие недели начнут масштабное наступление в зоне боевого конфликта. Никаких других подробностей о «весеннем наступлении» она не сообщила.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, участившиеся в последнее время удары по Мелитополю связаны с подготовкой украинских войск к наступлению на Запорожском направлении. По его мнению, ВСУ таким образом прощупывают почву.