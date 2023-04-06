В ДНР сообщили о девяти жертвах артиллерийского удара по Донецку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Девять человек погибли еще в результате артиллерийского удара HIMARS по Донецку, сообщили «Интерфаксу» в управлении Следственного комитета РФ по Донецкой народной республике. Там заявили, что пострадали семь человек.

Судя по обломкам (ракеты) и характерным разрушениям, это был HIMARS, — сообщили в СК по ДНР.

По данным ведомства, район города атаковали залповым огнем. При атаке также пострадали семь человек. На место происшествия прибыли следователи. Отмечается, что украинские боевики нанесли удар по автопарку.

27 марта в Мелитополе прогремело несколько взрывов. Пострадали четыре человека и было повреждено несколько зданий. 29 марта под удар ВСУ попало локомотивное депо Мелитополя. Был поврежден ряд его объектов, но люди не пострадали. 2 апреля в результате очередного обстрела Мелитополя пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы. Состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.