Стало известно о состоянии раненных при обстреле Мелитополя Мэр Мелитополя Данильченко: пострадавшую от обстрелов ВСУ женщину перевели в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Мелитополя, пострадавшая от утренних обстрелов со стороны украинских военных, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Галина Данильченко. По ее словам, двое других жителей также находятся в больнице, остальных троих пострадавших отпустили домой.

Сейчас женщина, которая получила самые тяжелые ранения, в реанимации, прооперирована, жива, состояние тяжелое, но врачи дают надежду, что спасут ее жизнь, — сказала Данильченко.

Об обстреле Мелитополя утром 2 апреля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, всего ВСУ выпустили семь снарядов по Мелитополю. Шесть из них были отражены силами ПВО, один попал в локомотивное депо. В результате обстрела у дома, который находится рядом с локомотивным депо, были выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши.

Как сообщала администрация города, в результате обстрела пострадали пятеро человек. При этом источник Readovka в экстренных службах утверждал, что травмы получили шестеро жителей Мелитополя.