ВКС России уничтожили пункт одесской морской охраны под Херсоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-35

Начальник пресс-центра российской группировки «Днепр» Андрей Рулев заявил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны. Потери противника в результате атаки ВКС России составили 50 человек, рассказал он в беседе с РИА Новости.

На Херсонском направлении оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек, — подчеркнул начальник пресс-центра.

Он добавил, что артиллеристы группировки «Днепр» также разбили при контрбатарейной борьбе два кочующих минометных расчета ВСУ. Украинские военные вели огонь из района населенных пунктов Береговое и Никольское, уточнил Рулев.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном. В результате удара было уничтожено более десятка военных автомобилей, а также ликвидированы и ранены бойцы ВСУ. Днем ранее артиллерийским огнем в районе села Камышаны был уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом.