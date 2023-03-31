Артиллеристы превратили в металлолом технику ВСУ под Херсоном Российские артиллеристы ударили по стоянке военной техники ВСУ под Херсоном

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В результате удара было уничтожено более десятка военных автомобилей, а также ликвидированы и ранены бойцы ВСУ.

Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых, — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что 30 марта артиллерийским огнем в районе села Камышаны был уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом. В результате атаки шесть украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения.

Ранее начальник пресс-центра «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские войска ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Кроме того, ВС РФ уничтожили два минометных расчета ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Котляровка. Ударами ЗРК «Тор» были сбиты три беспилотника «Фурия» в районах Наугольного и Великих Выселок.