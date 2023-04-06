Минобороны раскрыло подробности атаки украинских диверсантов под Брянском Минобороны сообщило о пресечении попытки 15 диверсантов ВСУ проникнуть в Брянскую область

Фото: МО Украины

Архивное фото

Российские военные и пограничники ФСБ пресекли попытку 15 украинских диверсантов проникнуть в село Случовск Брянской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Противник осуществил попытку прорыва на российскую территорию рано утром 6 апреля. ДРГ была рассеяна и понесла потери.

Сегодня около 08:30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случовск Брянской области, — сообщили в МО РФ.

Противнику было нанесено поражение огнем артиллерии, после чего диверсионная группа, понеся потери, отошла на территорию Украины. Среди российских военнослужащих потерь нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники ФСБ в районе села Случовск в Погарском районе пресекли попытку проникновения группы украинских диверсантов. По словам Богомаза, противнику нанесли огневое поражение.

5 апреля под Брянском упал украинский самолет А-22, выживший пилот был задержан бойцами погранотряда ФСБ. У летчика обнаружили автомат с боеприпасом. Легкомоторное судно упало в поле, обошлось без разрушений и пострадавших. По словам пилота, он не знал, что летел в Россию.