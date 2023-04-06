Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область Богомаз: пресечена попытка проникновения в Брянскую область 20 украинских диверсантов

Фото: МО Украины

Российские пограничники в Брянской области пресекли попытку проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы в составе 20 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, ДРГ намеревалась пересечь границу в Погарском районе.

Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек, — написал Богомаз.

Российские военные совместно с пограничниками нанесли противнику огневое поражение, добавил губернатор.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при минометном обстреле со стороны ВСУ брянского села Запесочье погиб один человек, еще один получил ранения и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. По данным Mash, под огонь украинских войск также попали несколько населенных пунктов Курской области.

5 апреля в Клинцовском районе Брянской области упал украинский самолет А-22, пилот которого выжил и был задержан пограничниками. У летчика нашли бронежилет и автомат. По словам мужчины, он не знал, что летит в РФ, его задачей было следовать за ведущим самолетом и фотографировать местность. Самолет рухнул в поле, обошлось без пострадавших и разрушений.