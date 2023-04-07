Военный эксперт объяснил снижение поставок западного оружия Украине Полковник запаса Хатылев: Запад снизил поставки оружия из-за неумения Киева его применять

Фото: Oz Suguitan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев заявил, что западные страны снизили поставки военной техники Украине. Киев все время требует больше оружия, но Вооруженные силы страны (ВСУ) не умеют его обслуживать, пояснил полковник запаса в беседе с URA.RU.

Пришло осознание, что сколько не поставляй, все мало со стороны Украины. Второе — сколько не поставляй, мы все уничтожим, — сказал военный эксперт.

Он добавил, что Киеву поставляются вооружения «непонятного качества». Те же США отправляют на Украину технику, которой армия США уже давно не пользуется. Хатылев назвал американцев практичными людьми, которые «весь хлам собирают, и его отдают». За это получают деньги как за металлолом.

Также Вашингтон давит на страны, входившие в Варшавский договор. Требует отдавать все советское оружие. Позже США обещают им компенсировать потери в технике. Вопрос в том, что это уже будет поставляться по другой цене — «в тысячу раз дороже», заключил Хатылев.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз при необходимости готов нарушать табу, что заметно по поставкам летального военного оборудования на Украину. Он подчеркнул, что с начала СВО в Европейском союзе продемонстрировали, что понимают, сколько «поставлено на карту», и сейчас страны ЕС работают над поставками боеприпасов украинской стороне.