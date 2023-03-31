В ЕС признали готовность «нарушать табу» в поставках оружия Украине Боррель: поставки летального оружия на Украину говорят, что в ЕС готовы «нарушать табу»

Фото: Shutterstock

Евросоюз при необходимости готов «нарушать табу», что заметно по поставкам летального военного оборудования на Украину, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. В комментарии для газеты Der Standard (Австрия) он подчеркнул, что с начала СВО в Европейском союзе продемонстрировали, что понимают, сколько «поставлено на карту».

Год назад мы впервые профинансировали поставку летального военного оборудования, — сказал Боррель.

Как напомнил глава европейской дипломатии, прошлой осенью на территории государств ЕС украинские военные начали обучаться «под флагом Евросоюза». К концу 2023-го в планах примерно 30 тысяч бойцов ВСУ. Как добавил Боррель, сейчас страны ЕС работают над поставками боеприпасов украинской стороне.

Ранее глава внешнеполитической службы сообщил, что страны Евросоюза утвердили трехступенчатый план по передаче Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев. По его словам, на эти нужды будет выделено €2 млрд.

Кроме того, Норвегия и 17 стран ЕС утвердили проект совместных закупок боеприпасов для дальнейшей передачи Киеву и для восстановления собственных запасов, говорится в заявлении Европейского оборонного агентства.