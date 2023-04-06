Названа угроза, которая заставит США бросить Украину через полгода Полковник Макгрегор: через полгода США уйдут с Украины из-за финансового кризиса

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

США откажутся от поддержки Украины из-за финансового кризиса, с которым Штаты могут столкнуться через полгода, предрек экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Полковник заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что считает такой поворот событий наиболее вероятным. Макгрегор также обратил внимание на перемены в настроениях европейцев, среди которых все больше людей выступают за прекращение поставок оружия и призывают к переговорам.

Через шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, вызванный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину, — спрогнозировал Макгрегор.

Полковник не исключил, что к тому моменту власти некоторых стран ЕС могут также пересмотреть свою политику относительно украинского кризиса. Экс-советник министра обороны США обосновал это тем, что в Европе сейчас наблюдается еще более тяжелая экономическая ситуация.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении 35-го пакета военной помощи Украине на полмиллиарда долларов. Американские власти планируют поставить Киеву дополнительные снаряды для реактивных систем HIMARS, средства ПВО и противотанковые комплексы.