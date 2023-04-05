В США утвердили новый пакет военной помощи Украине на $500 млн Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи США Украине на $500 млн

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон санкционировал 35-й пакет военной помощи Украине на $500 млн. В Киев планируется отправить боеприпасы для HIMARS, средства противовоздушной обороны и противотанковые системы, отмечается в его сообщении, размещенном на сайте госдепа.

Блинкен напомнил, что дает санкцию на подготовку пакета, поскольку такие полномочия ему делегировал президент США Джо Байден.

Я санкционирую 35-ю поставку американского вооружения и техники для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, — говорится в сообщении.

Также США намерены поставить Киеву стрелковое оружие, транспортные средства для перевозки тяжелой техники, минометы и ракеты различного назначения.

Ранее Пентагон сообщил о США передаче Украине крупной партии боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Отмечалось, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще $2,1 млрд выделяется на новые закупки.