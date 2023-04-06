Страны НАТО не смогли прийти к единому мнению относительно вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, против углубления связей с Киевом выступают, в частности, США, Германия и Венгрия.
США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских стран, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства, — говорится в публикации.
Как отметил собеседник издания, на текущей неделе главы МИД стран — участниц Альянса обсуждали варианты предложений для Украины. В результате возникли значительные расхождения мнений относительно того, стоит ли на саммите в Вильнюсе, намеченном на июль 2023 года, предлагать Киеву дорожную карту для членства в Блоке. Против этого предложения, в частности, выступили США. По информации FT, Вашингтон призывает сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи стране.
Ране сейм Литвы принял резолюцию, в которой говорится о том, что на грядущем саммите НАТО в Вильнюсе необходимо официально пригласить Украину присоединиться к Блоку. При этом председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис подчеркнул, что у России нет права вето по вступлению Киева в Альянс.
Перед этим экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страну могут принять в НАТО в июле 2023 года. Он уточнил, что это может произойти на саммите Альянса в Вильнюсе.