Литва призвала официально пригласить Украину в НАТО Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На грядущем саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, необходимо официально пригласить Украину присоединиться к блоку, говорится в резолюции, принятой Сеймом (парламент) Литвы, передает ТАСС. При этом председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис подчеркнул, что у России нет права вето по вступлению Киева в Альянс.

Необходимо [на саммите] пригласить Украину стать членом НАТО, подписать протоколы о вступлении и начать, когда появятся соответствующие условия, процесс их ратификации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сейме считают, что прием Украины в альянс обойдется дешевле, чем постоянная военная помощь Киеву.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страну могут принять в НАТО в июле 2023 года. Он уточнил, что это может произойти на саммите Альянса в Вильнюсе. Он отметил, что в случае предоставления Киеву до этого срока статуса кандидата по Украине будет сложно наносить ядерные удары или с ней воевать. По его словам, вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась после подачи заявки на вступление в НАТО.