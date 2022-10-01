Арестович назвал дату вступления Украины в НАТО

Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину могут принять в НАТО в июле 2023 года. Он уточнил, что это может произойти на саммите Альянса в Вильнюсе. Он отметил, что в случае предоставления Киеву до этого срока статус кандидата, то по Украине будет сложно наносить ядерные удары, или воевать.

Альянс должен предоставить еще, возможно, статус кандидата. После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной-кандидатом в НАТО, немного сложнее, — рассказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признано в России СМИ-иноагентом).

По его словам, вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась после подачи заявки на вступление в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отказался давать точный ответ касаемо возможного вступления Украины в Блок. По его словам, «Альянс держит двери открытыми для всех европейских стран, которые имеют право подать заявку», но решение принимается совещанием 30 стран-членов. Он также напомнил, что блок не является стороной конфликта на Украине и носит оборонный характер.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет.