Израиль вслед за сектором Газа ударил по Ливану Армия обороны Израиля нанесла удары по районам Ливана

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Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесла удары по территории Ливана. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. Там также пообещали позднее рассказать подробности операции.

Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют, — говорится в сообщении.

В свою очередь AFP сообщает о мощных взрывах в районе города Тир на юге Ливана.

Ранее стало известно, что палестинские радикальные группировки выпустили с территории сектора Газа несколько ракет в направлении населенных пунктов Израиля. В ответ на данную атаку были подняты силы израильских ВВС.

6 апреля в поселке Шломи и мошаве (поселении) Бецет на севере Израиля у границы с Ливаном прозвучали сирены тревоги. Позже израильская армия сообщила об обстреле с ливанской территории и перехвате одной ракеты силами ПВО. Днем ранее из сектора Газа по Израилю выпустили девять ракет, четыре были перехвачены системой «Железный купол». В связи с этим министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о необходимости более жесткого ответа на атаки.