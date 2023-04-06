Израиль нанес ответный удар по Ливану Al-Mayadeen: Израиль нанес удар по южной окраине Ливана

Израиль нанес удар по окраинам населенного пункта на юге Ливана, сообщило издание Al-Mayadeen. Ранее израильские СМИ сообщили о десятках ракет, выпущенных с ливанской территории по северу Израиля.

Источники в силовых структурах [Ливана] сообщили, что израильские оккупационные силы выпустили около 20 ракет в сторону ливанской территории, добавив, что сейчас царит состояние, — сообщило издание.

После сообщений об обстреле Израиля со стороны Ливана премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководством силовых структур. Из-за ситуации на севере страны международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил обслуживание самолетов.

В Сети распространились видео с кадрами, снятыми в Израиле. На них в небе видны следы работы ПВО.

По предварительным данным, при ударах по северу Израиля пострадали по меньшей мере три человека.

6 апреля в поселке Шломи и мошаве Бецет на севере Израиля у границы с Ливаном прозвучали сирены тревоги. Позже израильская армия сообщила об обстреле с ливанской территории и перехвате одной ракеты силами ПВО.

В ночь на 6 апреля сирены воздушной тревоги также прозвучали в общинах Патиш и Ранен на юге Израиля. Система предупреждения о возможной ракетной атаке сработала и в кибуце Дорот. 5 апреля из сектора Газа по Израилю выпустили девять ракет, четыре были перехвачены системой «Железный купол». В связи с этим министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о необходимости более жесткого ответа на атаки.

Ранее политолог Станислав Тарасов назвал обмен ударами между Израилем и сектором Газа рутинным процессом. Эксперт высказал мнение, что реальная эскалация конфликта может начаться в случае, если себя проявит «иранский фактор». Тарасов отметил, что недавно в Гонконге состоялась встреча представителей Израиля и Ирана, но массовые протесты из-за судебной реформы в еврейском государстве отодвинули это событие в сторону. Прошедшая встреча, как считает эксперт, говорит едва ли не о признании еврейского государства Ираном.