Политолог: «иранский фактор» может усилить конфликт Израиля и сектора Газа Политолог Тарасов: «иранский фактор» может усилить конфликт Израиля и сектора Газа

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газа, Палестина

Обмен ударами между Израилем и сектором Газа является рутинным процессом, а реальная эскалация конфликта может начаться в случае, если «иранский фактор» проявит себя, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Станислав Тарасов. По его словам, израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху пытаются скомпрометировать из-за конфликта с соседней страной, ведь он выступает против самостоятельности Палестины. Эксперт считает, что ситуация сохраняет интригу.

При этом Тарасов напомнил, что недавно в Гонконге прошла встреча представителей Тель-Авива и Тегерана, что может говорить едва ли не о признании Ираном еврейского государства. Однако развитию ситуации помешали протесты в Израиле из-за судебной реформы, отметил эксперт.

Была информация, что в Гонконге прошла встреча представителей Израиля и Ирана. Сам факт, что Тегеран пошел на контакт с Тель-Авивом говорит чуть ли не о признании еврейского государства. Протесты, которые проходят в связи с реформой, немного отодвинули это событие в сторону, — пояснил Тарасов.

По мнению политолога, Нетаньяху сможет удержаться на посту премьер-министра, хотя судебная реформа будет отложена. При этом палестинский вопрос будет вынесен «за скобки», считает эксперт.

Сектор Газа 5 апреля выпустил девять ракет в сторону израильского Сдерота. Четыре снаряда сбила система ПРО «Железный купол». После этого по территориям Палестины были нанесены авиаудары Военно-воздушными силами ЦАХАЛ, пишет издание.

До этого бойцы израильского спецназа ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, чтобы выгнать палестинцев из молельного зала. Силовики применили светошумовые гранаты и пытались вывести людей, забаррикадировавшихся внутри, те в ответ бросали в военных камни и запускали фейерверки. По данным газеты, десятки палестинцев были ранены, но медикам добраться до места происшествия не дали.