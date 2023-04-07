Палестинцы ударили ракетами по территории Израиля Al Jazeera: ракетный залп произвели из сектора Газа по территории Израиля

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ночь на пятницу, 7 апреля, палестинские радикальные группировки выпустили с территории сектора Газа есколько ракет в направлении населенных пунктов Израиля. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera. Также там рассказали об атаке израильских ВВС.

Группировки в Газе произвели ракетный залп по израильским пунктам вокруг сектора, — говорится в сообщении телеканала.

Там также отметили, что отряды палестинского сопротивления отвечают выстрелами из зенитно-ракетных установок а атаких израильских ВВС.

6 апреля в поселке Шломи и мошаве Бецет на севере Израиля у границы с Ливаном прозвучали сирены тревоги. Позже израильская армия сообщила об обстреле с ливанской территории и перехвате одной ракеты силами ПВО. Накануне из сектора Газа по Израилю выпустили девять ракет, четыре были перехвачены системой «Железный купол». В связи с этим министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о необходимости более жесткого ответа на атаки.

Позднее стало известно, что Израиль нанес удар по окраинам населенного пункта на юге Ливана.