По Израилю нанесли мощный ракетный удар из Ливана. Это война, кто стрелял? Столь масштабной атаки с ливанской территории по Израилю не было со времен войны между двумя государствами в 2006 году

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Исламский мир отмечает священный месяц Рамадан, а иудеи — праздник Песах. И хотя эти религиозные события призывают к миру, на Ближнем Востоке растет напряженность и все чаще говорят о начале новой интифады. Ракетный удар, нанесенный с территории Ливана по Израилю днем 6 апреля, еще больше обострил обстановку. Ждать ли на Ближнем Востоке новой войны?

Что произошло

Неизвестные боевики запустили, по разным данным, от 25 до 100 ракет из южной части Ливана, контролируемой шиитской организацией «Хезболла», в сторону Израиля. Столь масштабной атаки с ливанской территории по Израилю не было со времен войны между двумя государствами в 2006 году.

Часть ракет перехватила израильская система ПРО «Железный купол». Сирены тревоги звучали прежде всего в небольших городах и деревнях недалеко от израильско-ливанской границы.

Известно, что как минимум двое молодых людей и одна женщина получили ранения в результате атаки.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Последствия обстрелов в Израиле

Кто стоит за ракетным обстрелом

На данный момент неизвестно, кто именно организовал атаку. Маловероятно, что за запуском стоит ливанская армия, так как у нее нет ни ресурсов, ни мотивов для войны с Израилем.

Израильские СМИ отмечают, что за атакой, вероятно, стоит проиранская военизированная шиитская организация «Хезболла». Высокопоставленные лидеры организации часто выступают с речами о скором «освобождении Палестины от сионистов».

Так, всего за несколько часов до запуска ракет в «Хезболле» заявили, что непременно поддержат любые действия палестинских организаций после того, как израильские силы безопасности накануне штурмовали мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

«„Хезболла“ заявляет о полной солидарности с палестинскими движениями сопротивления и обещает, что будет поддерживать их во всех мерах, которые они принимают для защиты верующих и мечети Аль-Акса», — заявили в шиитской организации.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Последствия обстрелов в Израиле

Что говорит «Хезболла»

Но сами представители шиитской организации рассказали местным СМИ, что непричастны к ударам. Арабские аналитики утверждают, что ракеты могли запустить находящиеся на юге Ливана отделения палестинских организаций вроде ХАМАС, ФАТХ или «Исламского джихада» (организация признана террористической, деятельность на территории РФ запрещена). Они активны на территории многочисленных палестинских лагерей беженцев в Ливане и, как ранее сообщал NEWS.ru, долгое время готовились в нужный момент присоединиться к борьбе с Израилем.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Сторонники «Хезболлы»

Впрочем, официальный представитель палестинского движения ФАТХ в Ливане Мухаммад Букаи также заявил в интервью ливанской газете Annahar, что ни одна из крупных организаций освобождения Палестины не имеет отношения к запуску ракет.

Бывший член ливанского подразделения ФАТХ Мохамад также сказал в беседе с NEWS.ru, что организация не берет на себя ответственность. При этом он подчеркнул, что запуск ракет вызвал широкую поддержку среди палестинцев Ливана, которые начали раздавать сладости на улицах и поздравлять друг друга с операцией.

Как Израиль ответит на агрессию

После атаки ЦАХАЛ (израильская армия) запустила в сторону границы истребители и беспилотники, а также накрыла артиллерийским огнем ряд ливанских поселений к югу от ливанского города Тир.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал встречу с руководителями оборонных ведомств страны, чтобы выработать дальнейшие шаги.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

«Никому не стоит нас испытывать — мы примем все необходимые меры для защиты нашей страны и народа», — заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

Эксперты полагают, что Израиль не намерен вступать в войну с Ливаном, но если обстрелы продолжатся, ситуация может дойти до полноценной военной операции Израиля в Ливане. Такое уже было в 2006 году, когда израильские силы вторглись в Ливан после очередного обстрела со стороны «Хезболлы».

С чем связан рост напряженности

Напомним, ночью 4 апреля израильские силы безопасности штурмовали мечеть Аль-Акса — третью по значимости святыню ислама, чтобы выдворить из нее палестинцев, которые забаррикадировались внутри, вооружившись палками, камнями и ракетницами. Они готовились отбиваться от радикально настроенных иудейских групп, которые собирались совершить на территории мечети жертвоприношение и другие иудейские ритуалы, которые, по мнению мусульман, оскверняют их святыни.

Фото: Ahmad Tayem/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильские силы безопасности

После того как кадры жестокого штурма святыни и насилия над верующими попали в социальные сети, палестинцы взяли в руки оружие и вступили в конфронтацию с полицией, стреляя по израильским блокпостам. Тем временем из сектора Газа было выпущено несколько ракет по израильским городам на юге страны.

Ситуация повторилась в ночь на 5 апреля, что еще больше накалило обстановку на Святой земле.

Как мировое сообщество реагирует на обстрел Израиля

Так называемые Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), расположенные на границе с Израилем после войны 2006 года, выразили серьезную обеспокоенность ракетным обстрелом 6 апреля. Там считают, что эскалация между двумя странами очень опасна и может привести к разрушительным последствиями для обеих сторон.

«Глава миссии и командующий силами генерал-майор Арольдо Ладзаро находится на связи с властями по обе стороны <...> и сообщает, что текущая ситуация очень опасна» — заявили силы ООН.

Будет ли война между Ливаном и Израилем

В беседе с NEWS.ru иракский эксперт по международным отношениям и основатель портала «Голос арабов» Ибрагим Муса высказал мнение, что несмотря на опровержения, за атакой, вероятно, стоит «Хезболла».

Даже если, как сообщается, ракеты запустили палестинские фракции, то, по мнению эксперта, они бы не позволили себе провести такую операцию без согласия главной силы Ливана.

«Без согласия „Хезболлы“ в Ливане ничего не делается», — говорит эксперт.

Муса пояснил, что «Хезболла» — это государство в государстве с сильным военным крылом. Формирование обладает даже большей боеспособностью, чем регулярная ливанская армия. У организации есть крупный боевой арсенал, который включает в основном иранские ракеты, беспилотники и стрелковые ружья. Также у формирования богатый боевой опыт, полученный в боях сирийской войны.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Вооруженные силы Израиля

Эксперт полагает, что шиитская организация могла разрешить палестинцам запустить ракеты сразу по нескольким причинам.

Во-первых, «Хезболле» жизненно важно нанести удары по самому праворадикальному правительству Израиля за всю историю, чтобы поддержать свой имидж защитника правоверных и палестинцев. Тем более после штурмов мечети Аль-Акса.

Также, по мнению Мусы, в канун реализации морского соглашения о разделе газовых месторождений в Средиземном море в «Хезболле», вероятно, захотели напомнить Израилю о своих боевых возможностях, пусть и руками палестинцев.

Эксперт полагает, что война как таковая неинтересна обеим сторонам и, скорее всего, максимум, что можно ожидать — это серию взаимных обстрелов для поддержания боевого духа своих сторонников.

Ранее в разговоре с NEWS.ru эксперт по Израилю и научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Людмила Самарская также сказала, что ни Израиль, ни палестинские движения не заинтересованы в эскалации. Эксперт отмечала, что стороны намеренно запускают удары в основном по некритическим объектам или даже пустым полям, чтобы не провоцировать противника на более серьезные шаги. Пока относительно хрупкий мир держится. Но надолго ли он?