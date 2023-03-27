Нетаньяху заставили отложить судебную реформу: что будет с Израилем дальше Кнессет может вернуться к скандальному законопроекту летом. Тем временем крайне правый министр нацбезопасности создает нацгвардию для разгона митингов

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

27 марта в Иерусалиме возле кнессета прошла акция против судебной реформы, в которой приняли участие около 100 тысяч человек. В других израильских городах — Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шева — на улицы так же вышли десятки тысяч. На фоне протестов премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что откладывает рассмотрение скандальной реформы, призванной вывести законотворческую деятельность из-под контроля Верховного суда, до лета. Успокоит ли это недовольных и что будет с Израилем дальше?

Закончены ли забастовки

После заявления премьера о переносе рассмотрения судебной реформы организаторы общеизраильской забастовки «Гистадрута» объявили, что прекращают ее. Если это не пустое заявление, то уже в ближайшее время в Израиле вновь должны заработать транспорт, больницы, начнет выпускать самолеты единственный в стране гражданский аэропорт Бен-Гурион, который почти весь день 27 марта работал только на прием лайнеров, а с 28 марта студенты и школьники возобновят занятия.

При этом Нетаньяху, похоже, решил усилить позиции власти. 27 марта он согласовал с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром, за спиной которого стоят крайне правые, создание национальной гвардии. Это будет силовая организация, чьей задачей станет в том числе и разгон массовых протестов.

Вернется ли министр обороны

Протестующие требуют вернуть на место уволенного днем ранее министра обороны Израиля Йоава Галанта. 25 марта он призвал правительство и протестующих снизить накал противостояния. Коллегам по кабинету он предложил остановить процесс утверждения законов по реформе, а демонстрантам — манифестации протеста.

«Нужно дать израильтянам вместе отметить праздник Песах, нужно дать нам вместе праздновать День независимости и вместе скорбеть в День катастрофы. Это святые для всего народа дни», — добавил министр.

Фото: EPA/TASS Йоав Галант

По его словам, многомесячные протесты сказываются на атмосфере в армии.

«То, что происходит в обществе, не могло не коснуться армии. Раскол в израильском обществе проникает в армию и несет непосредственную угрозу израильскому обществу», — заявил Галант. В ответ министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал Нетаньяху немедленно уволить министра обороны. Впрочем, официального уведомления об отставке Галант не получал.

На что способны правые

Между тем протесты в Израиле реально угрожают расколоть общество на две части. Пока десятки тысяч человек выходят на улицы, протестуя против судебной реформы, крайне правые по призыву министра нацбезопасности Бен-Гвира 27 марта отправились «поддержать правительство».

Во время акций протеста в Израиле корреспондент NEWS.ru подвергся нападению активиста фанатской ультраправой группы «Ла Фамилья», чья колонна двигалась к кнессету. Это сообщество известно агрессивными подростками в числе своих сторонников.

«Один из них в первые же секунды съемки кинул в меня одну палку, а другой попытался ударить. Впрочем, когда я обратился к его более старшему товарищу с вопросом, правда ли, что они собираются нападать на сторонников демократии, он ответил: „Нет, мы просто пришли поддержать Нетаньяху и правую коалицию, которая у власти“», — рассказал корреспондент NEWS.ru.

Фото: Владимир Хейфец/News.ru

Корреспондент NEWS.ru также описал правых, которых увидел на манифестациях: «Ключевое отличие от левых и демократов от правых и религиозных — вместо перформансов, креативных костюмов, футболок с принтами и стикерами, сплошных гудков в разномастные дуделки, боя барабанов и сковородок с кастрюлями — танцы с подпрыгиваниями под национальную музыку и в то же время скромные одежды. И если демократы и левые седлали заборы и автобусные остановки, то правые подростки иногда забираются на грузовики (порой неясно, принадлежат ли машины активистам, или они просто едут мимо). У правых часто есть религиозные атрибуты — пейсы, кипы и широкополые шляпы. И ещё они решили взять с собой всех своих трёх-пятерых-семерых детей».

Что сказал президент народу

Президент Израиля Ицхак Герцог второй раз за сегодня выступил с призывом к примирению общества, напоминая, что если к нему не прислушаются, дело может обернуться гражданской войной.

«Остановить законодательство — это правильно. Это время, чтобы начать честный, серьезный и ответственный разговор, который погасит пламя. Призываю всех проявить ответственность. Демонстрация и протест — с любой стороны — да. Насилие — нет. Если одна сторона выигрывает, страна проигрывает. Мы один народ и одно государство — еврейское и демократическое», — заявил Герцог вечером 27 марта.

До того он выступал утром 27 марта, призывая прекратить противостояние.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ицхак Герцог

Удастся ли Нетаньяху стабилизировать ситуацию

Как пояснила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Людмила Самарская, в кругу Нетаньяху назрел серьезный раскол. Многие политики из его окружения категорически не одобряют любые уступки протестующим. Так, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, принадлежащий к лагерю крайне правых, ранее официально заявил, что уйдет в отставку, если Нетаньяху пойдет на попятную. Бен-Гвир сравнил заморозку законопроекта с участием в госперевороте и призвал не допустить этого.

При этом другие высокопоставленные политики из приближенных Нетаньяху, напротив, говорят, что готовы поддержать любое решение премьер-министра.

«Я отдаю себе отчет в том, что ситуация, в которой каждый делает все что хочет, неизбежно и очень быстро приведет нас к обвалу. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы стабилизировать ситуацию», — заявил министр юстиции страны Ярив Левин.

По мнению Самарской, наиболее вероятный исход событий — заморозка реформы, так как растущий накал протестов, забастовки, раскол среди политиков и давление оппозиции не оставят, скорее всего, Нетаньяху иного выхода, кроме как отменить судебную реформу. Ее продолжение, несмотря на недовольство, означало бы дальнейший рост напряжения как в обществе, так и на политической сцене. Допустить такого Нетаньяху не может из-за угрозы раскола страны, окруженной недоброжелателями.

При этом, полагает Самарская, израильский премьер в любом случае не сможет надолго стабилизировать ситуацию.

«Заморозка или даже полная отмена реформы никак не уберет один из главных факторов, который выводит людей на протесты, а именно — недовольство людей самим Нетаньяху и его ультраправым правительством», — говорит Самарская.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ждать ли атак палестинцев

При этом израильское общество, похоже, насколько занято Нетаньяху, что успело позабыть об угрозе в виде палестинцев, хотя последние несколько месяцев на Святой земле был замечен рекордный уровень насилия между палестинцами и израильтянами. Израильские СМИ сообщали, что организации освобождения Палестины, например ХАМАС, контролирующий сектор Газа, готовят новые нападения на Израиль в период мусульманского поста Рамадан, который в этом году продолжается с 22 марта по 21 апреля.

Обычно в этот период очень сильны пропалестинские настроения касательно возвращении Иерусалима в лоно ислама. Аналитики прогнозировали, что разобщенностью Израиля даже могут воспользоваться антиизраильская шиитская организация «Хезболла» из Ливана или сам Иран.

Впрочем, как считает Самарская, нестабильность внутри Израиля пока не повлияла на обороноспособность еврейского государства до такой степени, чтобы этим могли воспользоваться силы извне.

«Уровень протестной и террористической активности в настоящее время в Израиле не коррелируют. Силы безопасности по-прежнему продолжают работать и выполнять свои функции, как и всегда», — отметила она.