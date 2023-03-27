В Израиле отложили принятие закона о судебной реформе до лета

Фото: Владимир Хейфец/NEWS.ru

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе на фоне протестов, сообщает радио Kan. По информации СМИ, в партии «Еврейская сила» сообщили, что по итогам коалиционных консультаций было решено отложить утверждение реформы до летней сессии.

Отмечается, что Нетаньяху согласился на формирование новой силовой структуры — Национальной гвардии, которую должен будет возглавить министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны и его правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты. По его словам, из-за митингов безопасность и экономика страны находятся под угрозой.

Судебная реформа, предполагающая предоставление израильскому правительству контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда, вызвала массовые протесты в еврейском государстве. Недовольные планами властей митингуют уже три месяца.

Также стало известно, что на фоне протестов против судебной реформы в Израиле приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.