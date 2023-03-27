В Израиле приостановлена работа аэропорта Бен-Гурион из-за протестов

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

На фоне протестов против судебной реформы в Израиле приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион, сообщает The Times of Israel со ссылкой на главу профсоюза работников воздушной гавани Пинхаса Идана. По его словам, эта акция является частью всеобщей забастовки профсоюзов против правительственной реформы.

Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту, — сказал Идан изданию.

По сведениям газеты Yedioth Ahronoth, администрация аэропорта пока не приняла решения о том, будут ли приниматься рейсы из-за рубежа, которые должны в ближайшее время прибыть в Израиль.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты. По его словам, из-за митингов безопасность и экономика страны находятся под угрозой.

Судебная реформа, предполагающая предоставление израильскому правительству контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда, вызвала массовые протесты в еврейском государстве. Недовольные планами властей митингуют уже три месяца.