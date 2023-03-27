Президент Израиля призвал правительство остановить судебную реформу

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Израильская полиция арестовывает протестующих во время массовой антиправительственной акции протеста

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты, передает Jerusalem Post. По его словам, из-за митингов безопасность и экономика Израиля находятся под угрозой.

Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные. <...> Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс, — сказал Герцог.

Президент уверен, что всем фракциям парламента следует «поставить граждан страны превыше всего», вести себя ответственно и смело, без промедления.

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал правительство приостановить судебную реформу из-за угрозы безопасности страны на фоне углубления раскола в обществе. Министр силового ведомства стал первым членом нынешнего правительства страны, выступившим против инициативы.

После этого Биньямин Нетаньяху снял его с должности. Нетаньяху заявил Галанту, что потерял к нему доверие после его высказываний «за спиной».

Судебная реформа, предполагающая предоставление израильскому правительству контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда, вызвала массовые протесты в еврейском государстве. Недовольные планами властей митингуют уже три месяца.