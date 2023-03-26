Нетаньяху уволил министра обороны из-за критики судебной реформы

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Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял Йоава Галанта с должности министра обороны после того, как тот выступил с критикой судебной реформы, пишет Jerusalem Post. По его данным, Нетаньяху заявил Галанту, что потерял к нему доверие после его высказываний «за спиной».

Премьер-министр сказал министру обороны, что потерял доверие к нему после того, как Галант «действовал за спиной правительства» вечером 25 марта, когда Нетаньяху находился с визитом в Соединенном Королевстве, — говорится в публикации.

Галант ранее призвал правительство Нетаньяху приостановить реформирование судебной системы, заявив, что в обществе углубляется раскол, который проникает в армию и органы безопасности. Министр обороны указал, что это является реальной угрозой государственной безопасности и он отказывается способствовать усилиям кабмина по продвижению реформы.

Судебная реформа, предполагающая предоставление израильскому правительству контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда, вызвала массовые протесты в еврейском государстве. Недовольные планами властей митингуют уже три месяца. По данным Times of Israel, 25 марта по всей стране против реформы вышли протестовать около 600 тысяч человек.