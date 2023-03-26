В Израиле на протесты вышли более 600 тысяч человек Times of Israel: почти 630 тысяч израильтян протестовали против судебной реформы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Около 630 тысяч израильтян вышли 25 марта на протесты против судебной реформы по всей стране, сообщает издание Times of Israel. По его данным, только в Тель-Авиве митинговали почти 300 тысяч человек.

Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 630 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером, — подчеркивается в сообщении.

Израильтяне выступают против реформы, которую проводит правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, уже двенадцатую неделю подряд. Считается, что продвигаемый кабинетом Нетаньяху законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов в стране.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали масштабные протесты по всей стране, назвав их «неделей паралича». Организаторы акций намерены собираться в местах, где будут находиться представители правительства и депутаты, чтобы выражать свое недовольство в их присутствии.