Министр обороны Израиля выступил против премьер-министра Глава Минобороны Израиля призвал приостановить судебную реформу

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить судебную реформу из-за угрозы безопасности страны на фоне углубления раскола в обществе, сообщает The Times of Israel. Министр силового ведомства стал первым членом нынешнего правительства страны, выступившим против инициативы.

Углубление раскола проникает в вооруженные силы и органы безопасности — это явная, непосредственная и реальная угроза безопасности Израиля. Я не буду способствовать этому, — сказал Галант.

Он добавил, что судебной системе страны нужны изменения, однако риски для Израиля со стороны Ирана и Палестины растут в момент, когда реформа раскалывает государство. Галант предложил взять паузу на время каникул по случаю Песах (с 5 по 12 апреля), чтобы найти компромиссное решение. Глава Минобороны подчеркнул, что масштабные изменения должны происходить через диалог.

Протесты против судебной реформы в Израиле проходят уже 12 недель подряд. Граждане выступают против принятия пакета реформ, поскольку они урежут полномочия Верховного суда и обеспечат правительству контроль над назначением судей.

Ранее NEWS.ru писал, что протесты в Израиле, начавшиеся в формате гражданского неповиновения еще в январе в связи с обещанной новым кабмином судебной реформой, грозят перерасти в нечто большее. Президент Израиля Ицхак Герцог опасается, что митинги превратятся в боевые столкновения, а другие политики все чаще говорят об угрозе гражданской войны.