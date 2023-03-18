Израилю грозит гражданская война: куда приведёт судебная реформа Нетаньяху Президент Израиля опасается, что протесты в городах еврейского государства перерастут в боевые столкновения

Фото: Ohad Zwigenberg/ТАСС

Протесты в Израиле

Протесты в Израиле, начавшиеся в формате гражданского неповиновения еще в январе в связи с обещанной новым кабмином судебной реформой, грозят перерасти в нечто большее.

Херцог: мы в шаге от пропасти

Уже более двух месяцев сотни тысяч израильтян участвуют в еженедельных демонстрациях и забастовках против изменений в судебной системе, которые правительство рассматривает как реформы, а его оппоненты — как переворот. Волнения на улицах возглавляют светские либералы, которые опасаются, что правительство ведет нацию к религиозной националистической политике, а судебная реформа лишь первый шаг на этом направлении.

На этом фоне в еврейском государстве политики все чаще говорят об угрозе гражданской войны. Это подчеркнул и президент Израиля Ицхак Херцог. Он предупредил, что столкновения ультраправого правительства Биньямина Нетаньяху и его противников по поводу судебной реформы уже поставили Израиль на край пропасти.

«Любой, кто думает, что настоящая гражданская война с человеческими жертвами — это черта, которой мы никогда не сможем достичь, понятия не имеет, о чем он говорит, — сказал Херцог 15 марта в телевизионном обращении. — Именно сейчас, на 75-м году независимости Государства Израиль, мы находимся на расстоянии вытянутой руки от пропасти».

Роль президента в Израиле в основном носит церемониальный характер, но Херцог неоднократно обращался к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом заморозить ускоренное прохождение законодательных изменений через кнессет, чтобы начать диалог с оппозиционными партиями. Однако эти усилия ни к чему не привели, как и вторая попытка компромисса, предпринятая в среду. Нетаньяху, по-видимому, под давлением более радикальных элементов правительства немедленно отказался от предложений президента.

«К сожалению, то, что представил президент, не было согласовано с представителями коалиции, а центральные элементы предложенного им плана лишь закрепляют нынешнюю ситуацию и не вносят необходимого баланса между ветвями [власти]. Это горькая правда», — сказал премьер-министр в среду вечером перед отъездом в Германию.

16 марта протестующие начали возвращаться на улицы. Некоторые выкрасили дорогу возле Верховного суда в красный цвет. Были перекрыты несколько развязок на прибрежном шоссе и основные транспортные магистрали в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах, где родители вышли на акции протеста вместе с детьми, а студенты заблокировали вход в Тель-Авивский университет колючей проволокой.

Фото: Eyal Warshavsky/Global Look Press Протесты в Израиле

Протесты и внешние угрозы

Протестующие сравнивают правительство с «нацистами», а министр безопасности Итамар Бен Гвир называет их «анархистами». Все это происходит на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном, усиления насилия на Западном берегу и угрозы третьей интифады (вооруженного палестинского восстания). Новый этап кризиса наступает перед тем, как США организуют на следующей неделе встречу израильских и палестинских официальных лиц, чтобы попытаться предотвратить эскалацию насилия по мере приближения Рамадана и Песаха — священных для мусульман и иудеев событий.

Угроза стране становится более реальной с учетом постепенного втягивания в политическое противостояние и израильских военных резервистов. В частности, это уже затронуло военно-воздушные силы и резерв военной разведки, чьи представители пригрозили проигнорировать призыв на военную службу, если законопроект, который спровоцировал кризис, будет принят в качестве закона. ВВС Израиля уволили полковника-резервиста за разжигание протестов. Другие офицеры резерва Армии обороны Израиля создали имитацию вербовочного пункта армии в ультраортодоксальном городе Бней-Брак. Они протестуют против намерения правительства освободить тысячи ультраортодоксальных молодых людей от воинской повинности посредством нового закона, в то время как резервисты военно-морских сил блокируют порт Хайфы небольшими лодками.

Все это весьма опасно для страны, которая находится практически в осадном положении и готовится воевать с Ираном, а перспектива возможного внутреннего конфликта в Израиле не остается без внимания и со стороны наиболее ярких недоброжелателей еврейского государства.

«Дай Бог, ему [Израилю] не исполнится 80 лет», — сказал шейх Хасан Насралла, лидер ливанского движения «Хезболла», из своего бункера в Ливане, имея в виду майское празднование 75-летия со дня основания современного Израиля. Он добавил, что еврейское государство представляет наибольшую угрозу для Ближнего Востока, а «бессмысленное» правительство Нетаньяху виновно в разжигании «крупных конфликтов».

Фото: Bilal Hussein/ТАСС Шейх Хасан Насралла

Новые еврейские пророчества

В то же время протесты, охватившие Израиль и приблизившие страну к гражданской войне, не стали неожиданностью для многих искушенных политиков, которые прогнозировали, что произойдет в случае успеха ультраправых на выборах. В частности, Юваль Дискин, бывший глава израильской Службы внутренней разведки ШАБАК, еще в октябре прошлого года предупреждал об этом. Он отметил, что Израиль уже дважды оказывался у последней черты. Первый раз — в 1948 году, во время войны против пяти арабских государств. Второй раз — в 1973 году, в ходе войны «Йом Кипур» («Судного дня»), когда Египет и Сирия неожиданно атаковали Израиль. И в третий раз — в октябре 2022 года, когда правые выиграли выборы.

По его мнению, накопление внешних и внутренних стратегических проблем поставило Израиль перед угрозой его существованию.

«Государство Израиль находится на грани сползания в череду насильственных внутренних конфликтов, которые могут привести страну к внутреннему распаду, а возможно, даже к гражданской войне» — написал Дискин.

Фото: Gili Yaari/Global Look Press Юваль Дискин

Линии разломов

Политическое насилие в том или ином виде имело место на протяжении всей короткой истории страны, и даже до ее основания между различными сионистскими организациями происходили вооруженные столкновения и конфликты. Политические правые в Израиле годами использовали оружие против своих политических противников. Достаточно вспомнить убийство премьер-министра, левого политика Ицхака Рабина правым евреем-террористом Игалем Амиром в разгар решающих мирных переговоров с палестинцами в 1995 году. Однако тогда это не привело к братоубийственному конфликту между фракциями израильского общества, так как большинство израильтян однозначно осудили это убийство.

Теперь же и среди левых появились разговоры об использовании силы и о возможном кровопролитии «во имя спасения израильской демократии». Некоторые утверждают, что такие слова используются только метафорически, но грань между словом и делом бывает очень тонкой. Независимая и сильная израильская судебная система стала предметом гордости и символом прогресса как для относительно либеральных, так и самых светских израильтян. И для этой части общества судебная реформа нового правительства — это нарушение общественного договора, государственный переворот, а не просто изменение закона.

Таким образом, разделение на левых и правых в некоторой степени отражает и конфликты между светскими и религиозными евреями. Последние в основном поддерживают правительства Нетаньяху, и это разделение становится все более популярным. Среди ультраортодоксов нынешний кабинет символизирует «истинный еврейский дух», является исторической развязкой и концом для светского «фальшивого еврейства», падение которого всегда, по их мнению, было неизбежным.

К расколу между левыми и правыми, светскими и религиозными израильтянами также следует добавить уже существующие этнические противоречия между мизрахи (евреи из различных ближневосточных общин, а также сефарды) и ашкенази (евреи европейского происхождения). Прибыв из арабоязычных стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке после создания Израиля в 1948 году, многие иммигранты-мизрахи были отправлены в трущобные транзитные лагеря и в значительной степени оттеснены в сторону европейскими лидерами страны. Они уже давно жаловались на дискриминацию европейской элиты, которая традиционно доминировала в правительстве, в армии и экономике. А правая партия Нетаньяху «Ликуд» традиционно показывала хорошие результаты среди низшего среднего класса Израиля, представленного мизрахи.

Подобные расколы, которые в итоге приводили к созданию двух еврейских государств, уже случались и отсылают к древней истории. Тогда существовали два еврейских государства — Иудея и Израиль, возникшие из единого Соломонова царства, которые воевали друг с другом, пока первое не было уничтожено Ассирией, а второе — Вавилоном. Теперь же страну к пропасти подталкивают еще и финансовые проблемы, которые ощущаются в последние месяцы из-за продолжающегося политического кризиса. Разрыв между богатыми и бедными в Израиле все больше увеличивается.

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press Протесты в Израиле

Взрывоопасный сценарий

Тем не менее наиболее взрывоопасный сценарий для Израиля может реализоваться в том случае, если протестующих поддержат палестинские граждане. Они составляют почти 20% общей численности населения. Это коренное меньшинство, которое избежало насильственного перемещения сионистскими ополченцами в 1948 году и осталось на своей родине, которая позже стала Израилем, получив гражданство страны. По словам Рами Юниса, независимого палестинского журналиста и бывшего телеведущего израильской Общественной радиовещательной корпорации, протесты в основном бойкотировались палестинскими гражданами Израиля, которые считают, что они исключены из антиправительственного протестного движения. Однако если действия ультраправых спровоцируют арабов Израиля присоединиться к протестам, это уже может вызвать неуправляемую эскалацию со стороны сторонников нынешнего правительства, которые свой гнев обратят как против палестинцев, так и против левых.