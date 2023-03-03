«Они бы меня убили!»: жену Нетаньяху штурмовали прямо в салоне красоты Израильтяне считают Сару «злым демоном» еврейского государства, а премьер-министра — узником ее чар. Чем известна роковая блондинка Святой земли?

Фото: Amos Ben Gershom/Xinhua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху и его жена Сара

В Израиле вспыхнул небывалый скандал вокруг Сары Нетаньяху — супруги премьер-министра Израиля. Её вечерний поход в салон красоты обернулся мощным взрывом протеста. Демонстранты со всего Тель-Авива съехались к парикмахерской, чтобы высказать в лицо жене политика все, что они думают о ней и о ее муже. По уверениям самой госпожи Нетаньяху, ее чуть не линчевали. Как Биби Нетаньяху спасал свою Сару и за что ее так невзлюбил израильский народ — в материале NEWS.ru.

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На этой неделе в Израиле и без того было горячо. По всей стране прошли массовые протесты против судебной реформы, которую продвигает Биньямин Нетаньяху и его команда. Жители еврейского государства опасаются, что эти реформы поставят крест на демократии. Самой Саре Нетаньяху не было никакого дела до политики и протестов. В ее повестке значился безобидный поход в один из салонов красоты Тель-Авива.

О том, что у Сары Нетаньяху новая стрижка, вероятно, узнали бы только читатели местных глянцевых журналов. Но каким-то образом (возможно, не без участия сотрудников парикмахерской) о местонахождении 64-летней блондинки узнали протестующие.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/GLOBAL LOOK PRESS Израильские полицейские арестовывают демонстранта во время акции протеста

Они поменяли маршрут и двинулись к парикмахерской, по пути сочиняя рифмованные лозунги.

Израиль горит, а Сара в салоне сидит! — скандировала толпа, окружая небольшую парикмахерскую на площади ха-Медина в центре города.

Сотни людей собрались вокруг салона, так что Сара Нетаньяху могла видеть через окно море флагов (почему-то знамен ЛГБТ было почти столько же, сколько национальных израильских стягов), флаеров и транспарантов. Жена политика позже уверяла СМИ, что если бы демонстранты проникли внутрь, то непременно бы разорвали ее на части. Тем не менее, по словам стилиста Сары, во время «штурма» дама сохраняла спокойствие и даже успокаивала нервничающий персонал.

Правда, судя по кадрам с места событий, реальных поводов для волнения особо не было. Собравшиеся зажигали свечки, били в барабаны и пели песни. Сразу можно было и не догадаться, что это протест. Митингующих выдавали только острые лозунги, которые не переставала придумывать толпа.

Израиль! SOS! Да сгорят кончики твоих волос, — скандировали митингующие.

Как спасали Сару

Часы шли, а протест все не заканчивался. Выйти в толпу Сара так и не рискнула. Благо, на помощь подоспел ее супруг — правда, не лично. На спасение возлюбленной Биби отправил отряды конной полиции, вертолеты, машины, спецагентов и десятки представителей службы безопасности.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/GLOBAL LOOK PRESS Конная полиция противостоит израильским демонстрантам во время акции протеста

В этот момент сам Беньямин, чей дом тоже окружили протестующие, строчил посты в популярной соцсети. Воспользовавшись ситуацией, он поспешил обвинить во всем политических соперников.

Анархистские активисты во главе с Яиром Лапидом (лидером оппозиции и бывшим премьер-министром. — NEWS.ru) продолжают переходить красные линии. Они преследуют мою жену. Немедленно прекратите этот гнусный и беспрецедентный акт! — потребовал премьер.

Ближе к полуночи в дело вмешался министр национальной безопасности страны Итамар бен-Гвир, о чьем жестоком и пылком нраве ходят легенды. Устав от происходящего беспредела, он отдал приказ разогнать демонстрантов любой ценой, в том числе силой.

Когда Сару Нетаньяху, наконец, увозила машина служб безопасности, со всех сторон ее окружали доблестные офицеры, кто на мотоциклах, кто верхом на конях. Необычная история завершилась тем, что Биби выложил фотографию, на которой он нежно прижимает к себе любимую Сару. С новой она стрижкой или нет, сказать нельзя.

Сара, моя любимая жена, я рад, что ты вернулась домой целой и невредимой. Анархия должна прекратиться. Она может стоить человеческих жизней, — подписал израильский премьер трогательный снимок.

Любительница шампанского с высоким IQ

Протестующие настаивают, что госпожа Нетаньяху вовсе не невинная овечка и заслужила подобный стресс. С тех пор, как Сара вышла за Беньямина в 1991 году, она регулярно попадает в скандалы.

Бытует мнение, что Сара — бывшая стюардесса, а ныне раскрученный психолог и педагог — имеет слишком большое влияние на мужа, которым она вовсю пользуется, чтобы из-за кулис управлять политическими делами страны.

Сара настолько околдовала супруга, что ни одно назначение на высокопоставленную должность не проходит без ее согласия. Как утверждают СМИ, порой она лично опрашивает претендентов, прежде чем сказать мужу, кого выбрать. Протестующие уверены, что за спорной судебной реформой во многом тоже стоит она.

Фото: Jinipix/Xinhua/Global Look Press Биньямин Нетаньяху и его жена Сара наслаждаются отдыхом в горах

Сам Биби совсем не скрывает любви к жене. Он много лет призывает политиков прислушиваться к Саре и доверять ее «исключительным талантам» и «высокому IQ».

Недоброжелатели говорят, что в обмен на подарки супруге он готов предоставлять партнерам услуги политического характера и делать разные одолжения. Среди таких подарков, о которых писали израильские СМИ, — ящики шампанского ценой в десятки тысяч долларов и элитные дизайнерские украшения.

Другая претензия израильского народа к Саре заключается в том, что она попросту слишком много тратит на себя и свои увлечения. И все бы ничего, но деньги на это она получает из государственных средств.

Как писала The Washington Post, в 2019 году госпожа Нетаньяху во время суда признала, что использовала $100 тыс. из кармана налогоплательщиков, чтобы заказать блюда у знаменитых шеф-поваров, хотя правительство и так уже оплачивало ей личных кулинаров. Но Нетаньяху поддерживал жену в ходе процесса.

Мы вместе справимся с этим! Будь сильной!!! — говорилось в записке, которую Биби передал жене во время того суда.

Откровения домработницы

В последние годы в Израиле ходят слухи, будто Сара психически неуравновешенна. Их стала распространять сбежавшая от семьи Нетаньяху домработница Сильвия.

Женщина утверждала, что дома жена премьера постоянно выходила из себя, кричала, запрещала домработнице покидать дом и даже приставляла ей к лицу раскаленный утюг (следов утюга, впрочем, не обнаружено).

Я никому не желаю столкнуться с тем, через что я прошла за пять месяцев с миссис Нетаньяху. Я прошла через ад. Все время страдала и плакала. Но когда появлялся ее муж, она становилась нормальной. Она скрывает, что психически нездорова, — уверяла Сильвия.

О том, что у женщины, возможно, действительно есть некоторые проблемы, говорят и приближенные семьи Нетаньяху. На очередном судебном процессе, которые уже стали рутиной для семьи Нетаньяху, близкая к ним семейная пара американских миллиардеров — Шелдон и Мириам Адельсоны — поведала о Саре страшные вещи.

К примеру, во время застолья в узком кругу Сара якобы могла внезапно измениться в лице, встать и начать кричать, что у нее «высасывают кровь».

Она совершенно сумасшедшая и одержима своей внешностью. Она одержима своими фотографиями и тем, как она выглядит. Биби умен. А она просто нездорова, — говорила Мириам, в прошлом лучшая подруга Сары. — Как врач, я сочувствую больным людям. Я лечу наркоманов и могу сказать, что она больна.

Ходят слухи, что Биньямин постоянно договаривается с журналистами и издательствами, чтобы они писали только хорошее о его жене. Но, как видно на примере штурма парикмахерской, на общественное мнение его посулы не сильно влияют.

Фото: Amos Ben Gershom/Xinhua/Global Look Press Чета Нетаньяху вместе совершают госвизит в Вашингтон

Как бы то ни было, супружеская пара держится друг за друга. Так, премьер-министр всегда говорит, что лживые слухи распускают те, кто рассчитывал получить из его рук должность, но не получил или был уволен.

Никого не волнуют факты и истина. Сара для СМИ — словно груша для битья. Но знай, моя любимая жена, ты настоящая героиня, — успокаивал Биби супругу после очередного скандала.

Теперь премьеру придется усилить охрану дражайшей половины. В противном случае следующий ее поход в салон красоты может закончиться для израильской политики непредсказуемо.