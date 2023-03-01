В Израиле 1 марта по всей стране проходят массовые манифестации против политики нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в первую очередь — против судебной реформы, которая позволяет парламенту принимать законы в обход Верховного суда — Багаца, в том числе и те законы, которые противоречат основным законам государства.
«Если в Израиле не будет демократии, то не будет и нормальной жизни», — таков лозунг недовольных.
Протесты начались с 8 утра 1 марта. В 10 утра из 70 кибуцев (фермерских поселений) по всей стране выдвинулись колонны сельхозтехники, блокируя трассы. В полдень начались демонстрации студентов во многих вузах страны. Всего протестные акции проходят в 20 городах и 25 небольших населенных пунктах и на мостах, а также на 24 перекрестках.
На момент публикации материала появились сообщения, что полиция в некоторых местах использует водометы и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Зафиксированы стычки с полицией. Также в некоторых местах не работает Twitter.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху написал в своем Telegram-канале, что «мы не приемлем насилие в отношении сотрудников полиции, перекрытие дорог и грубое нарушение законов. Право на протест — это не право на анархию. Я полностью поддерживаю министра национальной безопасности Бен-Гвира, генерального инспектора полиции и сотрудников полиции Израиля, которые действуют против правонарушителей, мешающих обычной жизни граждан Израиля».
Также, по словам израильского премьера, организаторы протестов во главе с оппозиционным лидером и бывшим премьером Яиром Лапидом намеренно втягивают страну в анархию.
Кадры протестов в Израиле — в галерее NEWS.ru.
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Полицейские во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильский демонстрант принимает участие в акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Полицейский во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильские демонстранты дерутся с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы