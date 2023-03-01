Массовые митинги в Израиле: полиция жестко разогнала протестующих

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

В Израиле 1 марта по всей стране проходят массовые манифестации против политики нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в первую очередь — против судебной реформы, которая позволяет парламенту принимать законы в обход Верховного суда — Багаца, в том числе и те законы, которые противоречат основным законам государства.

«Если в Израиле не будет демократии, то не будет и нормальной жизни», — таков лозунг недовольных.

Протесты начались с 8 утра 1 марта. В 10 утра из 70 кибуцев (фермерских поселений) по всей стране выдвинулись колонны сельхозтехники, блокируя трассы. В полдень начались демонстрации студентов во многих вузах страны. Всего протестные акции проходят в 20 городах и 25 небольших населенных пунктах и на мостах, а также на 24 перекрестках.

На момент публикации материала появились сообщения, что полиция в некоторых местах использует водометы и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Зафиксированы стычки с полицией. Также в некоторых местах не работает Twitter.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху написал в своем Telegram-канале, что «мы не приемлем насилие в отношении сотрудников полиции, перекрытие дорог и грубое нарушение законов. Право на протест — это не право на анархию. Я полностью поддерживаю министра национальной безопасности Бен-Гвира, генерального инспектора полиции и сотрудников полиции Израиля, которые действуют против правонарушителей, мешающих обычной жизни граждан Израиля».

Также, по словам израильского премьера, организаторы протестов во главе с оппозиционным лидером и бывшим премьером Яиром Лапидом намеренно втягивают страну в анархию.

Кадры протестов в Израиле — в галерее NEWS.ru.