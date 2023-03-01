В Израиле 1 марта по всей стране проходят массовые манифестации против политики нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в первую очередь — против судебной реформы, которая позволяет парламенту принимать законы в обход Верховного суда — Багаца, в том числе и те законы, которые противоречат основным законам государства.

«Если в Израиле не будет демократии, то не будет и нормальной жизни», — таков лозунг недовольных.

Протесты начались с 8 утра 1 марта. В 10 утра из 70 кибуцев (фермерских поселений) по всей стране выдвинулись колонны сельхозтехники, блокируя трассы. В полдень начались демонстрации студентов во многих вузах страны. Всего протестные акции проходят в 20 городах и 25 небольших населенных пунктах и на мостах, а также на 24 перекрестках.

На момент публикации материала появились сообщения, что полиция в некоторых местах использует водометы и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Зафиксированы стычки с полицией. Также в некоторых местах не работает Twitter.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху написал в своем Telegram-канале, что «мы не приемлем насилие в отношении сотрудников полиции, перекрытие дорог и грубое нарушение законов. Право на протест — это не право на анархию. Я полностью поддерживаю министра национальной безопасности Бен-Гвира, генерального инспектора полиции и сотрудников полиции Израиля, которые действуют против правонарушителей, мешающих обычной жизни граждан Израиля».

Также, по словам израильского премьера, организаторы протестов во главе с оппозиционным лидером и бывшим премьером Яиром Лапидом намеренно втягивают страну в анархию.

Кадры протестов в Израиле — в галерее NEWS.ru.

Полицейские во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полицейские во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Израильский демонстрант принимает участие в акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильский демонстрант принимает участие в акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Полицейский во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полицейский во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы

Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Израильские демонстранты дерутся с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские демонстранты дерутся с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы