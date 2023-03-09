В центре Тель-Авива произошла стрельба В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть раненые

Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Стрельба произошла вечером 9 марта на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива. Три человека пострадали. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным СМИ, один из пострадавших находится в критическом состоянии, двое других получили легкие ранения.

По предварительным данным, огонь открыли два человека. В результате один из них был убит на месте, второму удалось скрыться.

Полиция начала разыскные мероприятия.

Ранее теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения. По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь.