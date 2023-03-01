Израиль блокируют демократы, но премьер Нетаньяху говорит об анархии Протесты в Израиле обычно довольно мирные, но не столь безопасные — из-за них были вынуждены уйти в отставку два главы кабинета — Меир и Бегин

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Протесты против запланированной правительством реформы правовой системы

В Израиле 1 марта проходят массовые манифестации против судебной реформы, которая позволит парламенту принимать законы без учета мнения Верховного суда. Практически во всех городах страны тысячи людей перекрывают перекрестки, фермеры из кибуцев блокируют трассы тракторами. Власти применили силу против недовольных, есть раненые и задержанные. Но, невзирая на демонстрации, правительство премьера Биньямина Нетаньяху продолжает продвигать законопроект, который утвердит власть Кнессета над судом.

Что будет с демократией?

Судебная реформа ограничит право Высшего суда справедливости (БАГАЦ) отменять законы, принятые кнессетом — парламентом Израиля, и это вызывает недовольство населения, опасающегося, что таким образом будет покончено с демократией.

Тем временем параллельно с акциями протеста комиссия кнессета путем голосования утвердила 1 марта к первому чтению скандальный законопроект. Если его примут, БАГАЦ потеряет свое вето на отмену решений парламента, а кнессет получит право снова выставить отмененный закон на голосование и принять его тремя чтениями, если «за» будет большинство голосов. Законопроект должны вынести на голосование пленарного заседания кнессета после праздника Пурим, он пройдет 6–7 марта.

Депутаты от оппозиции 1 марта бойкотировали голосование по законопроекту и примкнули к участникам протестной акции.



Нет никакого смысла в нашем участии в цирковом представлении, которое устроил здесь глава комиссии Симха Ротман, — сказал депутат кнессета Йоав Сегалович от оппозиционной партии «Еш Атид».

Фото: ABIR SULTAN/ТАСС Заседание кнессета

Премьер знает, кто «сеет анархию»

В связи с протестами премьер Нетаньяху выступил со специальным заявлением для СМИ и обвинил во всем главу оппозиции Яира Лапида.



Я вижу, что кое-кто заинтересован в анархии, — сказал глава правительства. — Этого человека зовут Яир Лапид. Он не желает компромисса и отвергает все призывы к диалогу.



Лапид немедленно в ответ на выпад действующего премьер-министра написал в Twitter:



Господин Нетаньяху, если что-то и провоцирует анархию, то это ваше правительство, над которым вы утратили контроль. Тот, кто позволил [главе нацбезопасности] Бен-Гвиру играть со взрывчаткой, знал, что дело закончится взрывом.



Пока премьер и лидер оппозиции переругиваются в соцсетях, правительство всячески демонстрирует, что не готово отступать от своих намерений.



Те же люди, которые в прошлом протестовали против разработок газовых месторождений и против вакцинации во время эпидемии коронавируса, протестуют и сейчас, — заявлял ранее Нетаньяху на заседании правительства по поводу акций протеста против юридической реформы. — Раньше недовольные соглашением о разработке газовых месторождений утверждали, что оно нанесет ущерб экономике, а теперь они говорят, что ущерб ей нанесет реформа. Надо дать отпор этой лжи.

Как разъяснил премьер-министр позднее, под отпором подразумевался удар по ложным доводам тех, кто пытается сеять панику, а не физический удар по кому-либо, хотя недруги интерпретировали слова Биби именно так.

Фото: Ronen Zvulun/AP/TASS Премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Не зря выходят на улицы

Однако массовые протесты, идущие по выходным дням уже которую неделю, похоже, не прошли даром. Несмотря на непримиримые настроения властей и оппозиции, была изменена жесткая формулировка законопроекта, согласно которой у БАГАЦа оставалось право блокировать решения кнессета только единогласно и лишь в том случае, если они противоречат пунктам основных законов. В новом варианте текста говорится, что для признания закона недействительным потребуется поддержка только 80% от полного состава коллегии Верховного суда.

Правда, оппозиция по-прежнему не согласна со столь незначительной уступкой и требует полной отмены юридической реформы. Поэтому-то 1 марта активисты перекрыли дороги по всей стране. Демонстранты в Тель-Авиве заблокировали входы в поезда, не позволяя пассажирам садиться или выходить из транспорта.

Важно подчеркнуть, что это лишь некоторые из событий, которые мы можем публично сделать, — заявили организаторы, намекая, видимо, на более ожесточенные протесты.



При этом министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отметил, что отдал распоряжение полиции «не позволять анархистам перекрывать центральные трассы».

Нетаньяху поддержал Бен-Гвира и полицию.

Мы не приемлем насилие в отношении сотрудников полиции, перекрытие дорог и грубое нарушение законов. Право на протест — это не право на анархию, — заявил премьер.

Организаторы протестов в ответ на это сказали, что «во время, когда правительство пытается превратить Израиль в диктатуру, активное сопротивление не право, а гражданская обязанность».

Тем временем полиция применяет шумовые гранаты, водометы, задействована конная полиция. Уже есть задержания, впрочем, массовыми их назвать нельзя. Несколько человек получили легкие ранения. Правительство всеми силами старается противостоять перекрытию трасс, но о разгоне демонстраций речи не идет.

Активисты выступают у входов в школы, на железнодорожных станциях. На улицы выходят работники хайтека, врачи, студенты, фермеры выводят на дороги колонны сельскохозяйственной техники. Акции начались с самого утра, последние из них запланированы на вечер.Чем закончатся протесты и продолжат ли люди и дальше выходить на демонстрации — вопрос открытый, но пока похоже, что протестующие настроены серьезно, хотя власть отказываться от своих намерений тоже не планирует.

Социальные протесты в Израиле дважды приводили к отставке действующего премьера (Голды Меир и Менахема Бегина), но при этом редко достигали своей цели, рассказывает на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России) израильский журналист Дмитрий Дубов. По его словам, очень важно правильно сформулировать цель протеста.

Протест будет удачным, если у него есть поле (люди), освещение в СМИ, четкие цели и месседжи, а главное — протест не может быть секторальным, напротив, он должен объединять людей, которые голосуют за разные партии, — считает Дубов. — Ведь, обратите внимание: в коалиции часто называют нынешних протестующих «демонстрантами с ролексами», а палестинские флаги (которых, по моему мнению, там не должно быть вообще) — главный аргумент власти в пользу того, что акции протеста якобы организованы и проплачены некими «левыми силами». Когда митинги протеста объединяют людей из разных политических лагерей — это ломает систему.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полицейские во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полицейские во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильский демонстрант принимает участие в акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильский демонстрант принимает участие в акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полицейский во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полицейский во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильский демонстрант противостоит полиции во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты бегут после того, как полиция применила бомбы со слезоточивым газом во время протеста против запланированного правительством пересмотра правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты дерутся с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты дерутся с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские демонстранты дрались с полицией во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Полиция арестовывает израильского демонстранта во время акции протеста против запланированной правительством реформы правовой системы

Напомним, что в Израиле нет единой конституции, а поэтому нет и конституционного суда. За соблюдением законов государственными органами следит Верховный суд — БАГАЦ. И если на заре существования Израильского государства он рассматривал исключительно жалобы граждан, связанные с нарушением их прав и свобод, то со временем стал разбирать иски о соответствии принятых кнессетом решений основным законам. Таким образом БАГАЦ постепенно превратился в орган конституционного надзора. В итоге это привело к тому, что решения правительства контролируются Верховным судом, который может их отменить.

Новое правительство, пришедшее к власти, с самого начала называло судебную реформу частью своей программы. В программу входило предложение разрешить преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос, понизить статус юридических советников и ряд других поправок. С точки зрения сторонников реформы, изменения укрепят демократию, так как вернут полномочия правительству — власти, выбранной народом.

Иерусалим