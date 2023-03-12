Полмиллиона человек вышли на акции протеста по всему Израилю Times of Israel: около полумиллиона человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Тель-Авив, Израиль

Около 500 тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, пишет Times of Israel со ссылкой на организаторов митингов. По их подсчетам, только в Тель-Авиве на демонстрацию вышли порядка 250 тысяч человек.

Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 500 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером, — говорится в публикации.

Протесты против судебной реформы, проводимой правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, продолжаются в стране 10-ю неделю подряд. Авторы инициативы, вызвавшей общественное недовольство, предложили ограничить Верховный суд во влиянии на процесс принятия базовых законов страны. Поправки предусматривают наделение парламентариев полномочиями для оспаривания решений суда, а также предоставление правительству контроля над назначением судей.

Ранее в Тель-Авиве протестующие заблокировали подъезд к аэропорту, откуда Нетаньяху должен был вылететь в Италию. В конце февраля израильские СМИ также сообщали о возможности визита Нетаньяху в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но в офисе премьера Израиля не подтвердили такие планы.