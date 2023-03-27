Танкисты ВСУ приготовились наступать: новости СВО на утро 27 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

Мэр подконтрольного Киеву города Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации работников коммунальной сферы и планируемом отключении мобильной связи. Покинуть город он также рекомендовал местным жителям. В украинских силовых структурах ранее говорили, что ситуация в Авдеевке в ближайшее время может уподобиться Артемовску, где уже в течение полугода идут ожесточенные бои.

Танковые экипажи из Украины завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись на родину. Тренировки длились несколько недель. Предполагается, что вновь обученные экипажи будут задействованы в ходе украинского контрнаступления, которое, предположительно, начнется в ближайшие недели.

Не исключено, что против британских Challenger 2 ВС РФ станут применять новые наземные дроны «Ежики». Исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил, что их основной функцией станет уничтожение бронетехники противника. Дрон способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Дальность его работы составляет до 5 км. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали, отметил Братеньков. Он добавил, что «Ежика» также можно использовать для уничтожения противника, укрывающегося в окопах. Туда он способен доставить мину, пояснил исполнительный директор бюро.

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press Challenger 2

Также представители Вооруженных сил РФ и добровольческие объединения вскоре получат опытные образцы дронов-камикадзе, которые сейчас находятся на завершающей стадии испытаний. Разработки компании «Энергоинновация» должны оказаться на передовой в зоне спецоперации в мае-июне. После испытаний будет изготовлена партия от 50 до 100 штук. Использовать дроны на Украине смогут не только военнослужащие и добровольцы, но и Росгвардия, а также ЧВК «Вагнер».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 27 марта провел специальное совещание с военными и представителями спецслужб для обсуждения внутренних и внешних угроз. Подробностей он не раскрыл, лишь посетовал на недостаток мобилизованности у украинцев, находящихся в тылу.

Задействованные в боях на территории ЛНР украинские спецподразделения получили маскировочные халаты, скрывающие их от тепловизоров, рассказал военный эксперт Виталий Киселев. Данную информацию также подтвердил боец добровольческого подразделения «Сурикаты» с позывным Питон. По словам бойца, подобные маскхалаты имеют изъян — их можно обнаружить с помощью приборов ночного видения, в результате чего «эти ночные атаки, разведки боем успешно отражались».

Украинские националисты и наемники из США верят в собственное право безнаказанно нарушать международное право, считает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Таким образом он отреагировал на публикацию издание The New York Times о сомнительных участниках конфликта на Украине.

Российские вооруженные силы в ходе боев под Артемовском ликвидировали выступавшего на стороне украинской армии Станислава Каплуновского, известного под прозвищем СС. В 1990-е годы он воевал в Чечне на стороне боевиков, а в 2014–2015 годах принимал участие в боях в Донбассе на стороне Киева.

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» ВС России поражает до восьми целей каждый день на основном участке ударов Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, заявил командир расчета. По его словам, РСЗО чаще всего бьет по складам и командным пунктам ВСУ. Противник пытается делать вылазки, атаки, но их успешно отбивают, подчеркнул военный.

Фото: МО РФ РСЗО «Ураган»

В Москве заметили рекламу ЧВК «Вагнер», которая транслируется на экране здания в районе Северное Измайлово. Сообщение с призывом вступать в ряды добровольцев запечатлели на видео на Щелковском шоссе недалеко от стадиона «РЖД Арена» (бывший «Локомотив»). Вступай в ряды победителей, — гласит надпись на экране с рекламой ЧВК «Вагнер», замеченная москвичами.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что его коллегам из законодательного органа России можно будет не отчитываться о доходах в 2023 году, если они побывали в зоне СВО. Другой депутат Госдумы — Султан Хамзаев — предложил обязать российские кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки участников спецоперации на Украине, а не правообладателям картин. По его мнению, подобная мера принесет двойную пользу — увеличит количество показываемых в кинотеатрах фильмов и при этом позволит государству «показать вектор», которому нужно следовать.